Warnung vor Engpässen: Wie der Schengen-Kollaps die  Versorgungssicherheit in Europa gefährdet

Wo es Fahrverbote fürs Wochenende gibt, sollte deren Aufhebung bedacht werden. Menschen mit offensichtlichen Krankheitssymptomen sollten nicht abgewiesen, sondern medizinischer Pflege zugeführt werden. An den EU-Aussengrenzen empfiehlt die EU-Kommission systematische Gesundheitschecks, selbst bei der Einreise von EU-Bürgern.

Die EU-Kommission sorgt sich nun, dass die Versorgungssicherheit gefährdet sein könnte. «Es kommt zu kilometerlangen Staus an den Grenzübergängen», sagte der Pressesprecher der EU-Kommission heute. Es gelte sicherzustellen, dass Güter und notwendige Dienstleistungen weiterhin im Binnenmarkt zirkulieren könnten. «Das ist der einzige Weg, um zu verhindern, dass es zu einem Engpass bei der Medizinversorgung kommt», so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Gleichzeitig erliess die EU-Kommission eine Verordnung, welche die Ausfuhr von medizinischer Schutzausrüstung wie Masken oder andere Schutzanzügen der Bewilligungspflicht unterstellt. Ursula von der Leyen: «Wir müssen die Schutzausrüstung, die wir brauchen, innerhalb der Europäischen Union behalten». Mundschütze zum Beispiel werden in der EU heute bloss in Deutschland, Polen, Tschechien und Frankreich hergestellt. Trotz des Aufrufs zur Steigerung der Produktion würden die Lagerbestände nicht ausreichen, um die unionsweite Nachfrage zu decken, heisst es in der Verordnung.

Wenn Schutzmaterial nun nach Drittländer ausserhalb der EU verkauft werden soll, muss dies nun in jedem Fall von der jeweiligen Regierung bewilligt werden. Auf Nachfrage bestätigt ein EU-Sprecher, dass auch die Efta-Staaten Schweiz, Norwegen, Island und Lichtenstein als Drittland eingestuft werden.