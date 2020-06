Wahlkampf per Telefon: Aleksandar Vucic hat nichts zu befürchten, ist aber trotzdem nervös

Bei vielen Serben klingelt in diesen Tagen das Telefon. Am Hörer ist die Serbische Fortschrittspartei (SNS) von Staatspräsident Aleksandar Vucic, 50. Sie erkundigt sich bei den serbischen Bürgern, ob sie denn gedenken, bei den Parlamentswahlen an diesem Sonntag die Fortschrittspartei zu wählen. Wer nicht sofort entschlossen bejaht, muss damit rechnen, noch einmal einen Anruf zu bekommen. Beim zweiten Anruf verspricht so mancher unentschlossene Bürger dann doch, die Partei zu wählen. Zu gross ist die Angst, dass man vielleicht sonst bald seinen Job verlieren könnte.

So läuft der Wahlkampf deshalb im jugoslawischen Rumpfstaat Serbien. Dabei wären die Anrufe aus Sicht von Parteichef Vucic wahrscheinlich gar nicht nötig. Die meisten serbischen Bürger (knapp 60 Prozent) werden am Sonntag bei den Parlamentswahlen nämlich freiwillig ihre Stimme für die Fortschrittspartei abgeben. Die Wirtschaft läuft schliesslich gut. 2019 legte sie um stattliche vier Prozent zu.

Die einzige Frage bei den anstehenden Wahlen wird also sein, wie sehr Vucics Fortschrittspartei ihre Macht ausbauen kann. Die Opposition ist schlicht zu schwach, zerstritten und offenbar nicht in der Lage, jene Themen anzusprechen, die für viele Serben wirklich wichtig sind. Da wäre etwa die extreme Armut der Landbevölkerung oder die generell schlechte Schulbildung.

Einige Oppositionsparteien nehmen am Urnengang gar nicht teil. Die Voraussetzungen für faire Wahlen – freie Medien, eine unabhängige Justiz – seien schlicht nicht gegeben.

Nebst den Telefonanrufen fällt ein weiteres Detail der Wahlen sofort auf. Auf den Wahlplakaten der Fortschrittspartei sind keine Kandidaten abgebildet. Der Fokus liegt voll auf dem Staatspräsidenten Aleksandar Vucic, der selber allerdings gar nicht zur Wahl steht. Als Zusatz steht auf den Plakaten: «Für unsere Kinder.»

Vucics Wunschdeal könnte den Balkan destabilisieren

Völlig offen ist auch, wer Premierminister werden könnte. Die bisherige Regierungschefin Ana Brnabić steht nicht auf der Wahlliste. Aber das scheint niemanden zu stören. Allen ist klar: Formell ist die 7-Millionen-Nation eine Demokratie. Informell aber wird sie vom übermächtigen Aleksandar Vucic im Alleingang regiert. Auch die mutmasslichen Mafia-Kontakte seines Sohnes Danilo, die jüngst zu reden gaben, werden dem Zwei-Meter-Hünen nichts anhaben können. «Meine Gegner schaffen es nicht, mich mit Ideen und Programmen zu besiegen, deshalb versuchen sie, mich durch Angriffe auf meine Familie psychologisch zu brechen», kommentierte Vucic die jüngsten Enthüllungen.

Auf Serbiens starken Mann warten grosse Aufgaben. Gleich nach den Wahlen wird er in die USA reisen, um einen Deal mit seinem kosovarischen Amtskollegen Hashim Thaçi zu verhandeln. Vucic und Thaçi haben sich auf einen Gebietstausch zwischen Kosovo und Serbien verständigt – von Serben bewohnte Dörfer im Kosovo sollen gegen von Albanern bewohnte Dörfer in Serbien ausgetauscht werden. Ohne diesen umstrittenen Gebietstausch, der eine neue Krise auf dem Balkan auslösen könnte, werde Serbien die einstige Provinz Kosovo nicht als Staat anerkennen, betont Vucic seit Jahren.

Das Treffen von Vucic und Thaçi im Weissen Haus am 27. Juni wird mit Spannung erwartet. Eingefädelt hat es Richard Grenell, Donald Trumps Sondergesandter für die Friedensverhandlungen zwischen Serbien und dem Kosovo. Die US-Regierung, die sich für einen unabhängigen Kosovo stark macht, hat bisher jegliche Transparenz zu den Geheimverhandlungen verhindert. Klar ist: Neben Vucic und Thaçi wäre ein Deal auch für Donald Trump ein durchschlagender Erfolg: Er könnte sich im Wahlkampf als grossen Friedensstifter inszenieren. Im Nahen Osten ist ihm das zuletzt nicht gelungen.