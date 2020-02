Vorwahlen in den USA – Sanders siegt in New Hampshire: «Dieser Sieg ist der Anfang des Endes für Trump»

Dieses Resultat ergaben Hochrechnungen der Sender auf Basis der Auszählung von fast 90 Prozent der Stimmen. Nach Auszählung der Stimmen in zwei Dritteln der Wahllokale hatte Sanders am Dienstagabend (Ortszeit) bereits rund 26,4 Prozent erreicht. Gefolgt wurde er von Pete Buttigieg, der gemässigte ehemalige Bürgermeister von South Bend (Indiana). Er kam auf rund 24,3 Prozent.

Fokus auf Trump

US-Senatorin Amy Klobuchar, die nach einem starken Debattenauftritt am Freitag auf einen Durchbruch hofft, lag mit rund 20 Prozent auf dem dritten Platz. Joe Biden, der ehemalige US-Vizepräsident, erreichte mit 8,7 Prozent weit hinter der US-Senatorin Elizabeth Warren mit 9,4 Prozent.

"Lassen Sie mich diese Gelegenheit nutzen, um den Menschen in New Hampshire für einen grossartigen Sieg heute Abend zu danken", sagte Sanders am Mittwoch vor Anhängern in Manchester, New Hampshire. "Dieser Sieg ist der Anfang vom Ende für Donald Trump", sagte Sanders weiter. Es gehe darum, Trump - "den gefährlichsten Präsidenten der jüngeren Geschichte" - bei der Wahl im November zu besiegen, erklärte Sanders zudem.

Er werde sich für eine bessere Gesundheitsversorgung, höheren Steuern für Reiche, strengere Waffengesetze und den Kampf gegen den Klimawandel einsetzen, versprach der 78-Jährige.

US-Wahlen – interaktive Grafik: Aktueller Stand bei den Demokraten