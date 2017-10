Oft passierts mit einem Witz

Damit verweist Sonneborn auf Kritik, wie sie während des vergangenen Bundestagswahlkampfes vermehrt zu lesen war. «Partei wählen ist das Letzte» schrieb etwa ein Redaktor der «taz» in einem viel beachteten, völlig satirefreien Kommentar. Martin Sonneborn und seine Kollegen seien «elitär, bourgeois und amoralisch». Sie würden in einer wichtigen Wahl wichtige Stimmen an sich binden und die deutsche Demokratie ad absurdum führen.

Die Missgunst aus der linken Journalistenecke kommt nicht von ungefähr. Die «Partei» zieht vor allem junge Wähler aus dem urbanen, linken Milieu an. In Berlin Kreuzberg-Friedrichshain, einem traditionell links-grünen Wahlkreis, erreichte die «Partei» mit ihrem Spitzenkandidaten, dem Komiker Serdar Somuncu, beachtliche 7,2 Prozent.

Den Vorwurf, wer die «Partei» wähle unterstütze indirekt die AfD, hält Sonneborn für «kompletten Unsinn». Vielmehr würde die «Partei» Leute politisieren, die sonst nie oder nicht mehr wählen gingen. Oft passiere das natürlich mit einem Witz. Nachher würden sich die «Partei»-Wähler aber durchaus mit politischen Inhalten auseinandersetzen. Sonneborn: «Das ist unser Verdienst.» Ohnehin sei die AfD so etwas wie der Erzfeind der «Partei». Wenn AfD-Chef Alexander Gauland sagt, er werde «Merkel jagen», dann erklärt Sonneborn umgehend: «Ab jetzt jagen wir Gauland!». Hier zeigt sich denn auch die Funktion, die eine Satire-Partei im politischen System spielen kann: jene des Sprachwächters. Mit ihrer Adaption und Entfremdung der politischen Rhetorik deckt die «Partei» Problemstellen im Diskurs auf, weist etwa auf unterschwelligen Rassismus hin oder demontiert politische Slogans als hohl (der Wahlkampfspruch der «Partei» von 2014 lautete: «Inhalte überwinden»).

Dass Sonneborn unter der satirischen Oberfläche durchaus hehre politische Motive verfolge, glaubt auch sein Parlamentskollege Sven Giegold von den europäischen Grünen. Wenn Sonneborn EU-Fördergeld verschenken lasse oder Sekt-Empfänge im EU-Parlament abhalte, weise er zu Recht auf Probleme in der Parteienfinanzierung und der Transparenz hin. Wo er Sonneborn kritisiert ist, dass er das Vorurteil bediene, das EU-Parlament sei eine reine Schwatzbude und im Institutionengefüge der EU völlig bedeutungslos. Das sei falsch und entbehre des der Satire oft enthaltenen wahren Kerns. Giegold sagt: «Als Linker sollte sich Sonneborn dafür schämen.»

Tatsächlich nimmt der «Partei-GröVaz» (grösster Vorsitzender aller Zeiten) sein Europa-Mandat ernster, als es zu vermuten wäre. Im Gegensatz zu vielen «normalen» EU-Parlamentariern hat er seinen Lebensmittelpunkt in die belgische EU-Hauptstadt Brüssel verlegt und nimmt auch an den Parlamentssessionen in Strassburg beharrlich teil. Zuletzt kam er sogar von seinem Grundsatz ab, gemäss dem «Partei»-Motto «Ja zu Europa, Nein zu Europa» abwechselnd mit «Ja» und «Nein» abzustimmen (bei schönem Wetter beginnt er mit «Ja», bei Regen jeweils mit «Nein»). Um die von Giegold initiierte Forderung einer Verschärfung der Transparenzregeln für ehemalige EU-Kommissare durchzubringen, votierte er zum Beispiel zehn Mal nacheinander mit «Ja». Sonneborn: «Nun muss ich überlegen, wie ich das meinen Wählern verklickern soll.»