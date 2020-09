Vor dem TV-Duell Trump gegen Biden: Vier Debatten-Momente, die Geschichte schrieben

Donald Trump gegen Hillary Clinton (2016)

Die drei TV-Duelle zwischen Hillary Clinton und Donald Trump waren geprägt von persönlichen Animositäten. Trump versuchte, Clinton aus dem Konzept zu bringen – in dem er seinen massigen Körper direkt neben der Kandidatin aufbaute, so dass sie seinen Atem in ihrem Nacken spüren konnte. Clinton aber liess sich nicht provozieren – obwohl es vielleicht besser gewesen wäre, hätte sie Trump in die Schranken gewiesen.

George H.W. Bush gegen Bill Clinton (1992)