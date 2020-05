Von der Leyen wagt die Flucht nach vorne: Sie will Europa mit 750 Milliarden Euro retten

Den Kompromiss aushandeln müssen die Staats- und Regierungschefs dann aber unter sich. Den nächsten Termin haben sie am 19. Juni. Dann wollen sie sich zum Gipfeltreffen vor Ort in Brüssel einfinden. Entscheidungen von dieser Tragweite lassen sich eben nicht per Videokonferenz regeln.

Manche sehen darin schon einen «Hamiltonischen»-Moment, in Anlehnung an den US-Finanzminister Robert Hamilton, der 1790 mit der Vergemeinschaftung der amerikanischen Schulden die Bildung der Vereinigten Staaten vorantrieb.

Fragt sich nur, wer das alles bezahlen soll. Die 750 Milliarden Euro will sich die EU-Kommission an den internationalen Kapitalmärkten beschaffen. Das Schöne daran: Die EU-Staaten müssen dafür kein echtes Geld einzahlen, sondern lediglich Garantien im Rahmen des EU-Budgets abgeben. Es wäre das erste Mal in ihrer Geschichte, dass die EU als Ganzes grössere Summen aufnimmt.

Diese nicht-rückzahlbaren Zuschüsse sind das Herzstück von von der Leyens Plan. Allein Italien und Spanien sollen zusammen rund 160 Milliarden erhalten. Zu den 500 Milliarden legte von der Leyen gestern nochmals 250 Milliarden an billigen Krediten obendrauf. «Das ist Europas Moment», beschwörte sie. Es gelte jetzt, die Krise zu nutzen und Weg für die kommende Generation zu bereiten. Das heisst: Gezielte Investitionen in den digitalen und ügrünen Umbau von Europas Wirtschaft. «Next Generation EU» wird das Investitionsprogramm heissen.

Ununterbrochen war von der Leyen deshalb mit den EU-Staats- und Regierungschefs in Kontakt. Vergangene Woche schlugen ihr Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Schneise. Das deutsch-französische Duo sprach sich dafür aus, 500 Milliarden Euro als «A-fond-perdu»-Beiträge an besonders getroffene EU-Staaten zu verteilen.

Als Ursula von der Leyen gestern in Brüssel vors EU-Parlament trat, wusste sie: Ab jetzt gilt es ernst. Wochenlang hat die EU-Kommissionspräsidentin an ihrem Vorschlag für einen Corona-Wiederaufbauplan herumgefeilt. Schafft sie es, das Paket ohne grössere Verwerfungen abzusetzen, ist der holprige Start ihrer Präsidentschaft vergessen. Schafft sie es nicht, wird ihr das für immer anhaften.

Das Klischee ist schnell zur Hand: Im Süden Europas liegt man faul in der Sonne, während man im Norden gewissenhaft schuftet. «Ich kann nicht mein ganzes Geld für Schnaps und Frauen ausgeben und dann um Unterstützung bitten», hatte der ehemalige niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem mal gesagt.

Dabei ist der Spruch nicht nur gemein. Er ist auch falsch. Italien zum Beispiel hat mit Ausnahme der Finanzkrise in den letzten 20 Jahren stets einen positiven Primärsaldo erwirtschaftet. Das ist das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben abzüglich der Schuldzinsen. Was den Italienern so schwer aufliegt, ist der Schuldenberg, den das Land seit den 1990er-Jahren herumschleppt.

Der Norden hingegen hat seine Schulden auch deshalb schrumpfen lassen können, weil er in den letzten Jahren stets einen satten Exportüberschuss erzielt, also seine Waren in grossen Mengen im Ausland verkauft hat – viele davon im Süden. Freilich: Der Erfolg eines Produkts misst sich in erster Linie an seiner Qualität.

Aber dass viele Italiener heute einen VW statt einen Fiat fahren, hat seine Spuren hinterlassen. Wenn die Nordländer nicht wollen, dass die Coronakrise im Süden ihre Absatzmärkte auffrisst, dann müssen sie jetzt dort investieren. Und zwar mit Cash, nicht nur mit neuen Krediten.

«Nein», sagt Frankreich-Korrespondent Stefan Brändle: «Das wäre unfair»