Nun, Jahre später, steht der 22-Jährige auf dem Alexanderplatz in Berlin, seiner neuen Heimat. Hier verabredet er sich mit Freunden, die er in Deutschland und auf Facebook kennengelernt hat. Und hier trifft er sich mit uns. «Ich mag das Gewusel, die vielen Leute, die diesen zentralen Platz bevölkern», sagt er. Modamani trägt eng geschnittene Bluejeans, dazu ein blau kariertes Hemd und Sneakers. Er ist ein junger Erwachsener, der kaum auffällt. Gerne lässt er sich in all den Leuten für diese Zeitung ablichten. Er selbst schiesst viele Fotos, gerne auch von sich. Und eines dieser Selfies hat sein Leben verändert. Es war ein Selfie mit Kanzlerin Angela Merkel. Vor vier Jahren ging es um die Welt.

Anas Modamani kommt aus gutem Haus. In einem Vorort von Damaskus in Syrien wächst er wohlbehütet auf. Die Mitglieder seiner grossen und weit verzweigten Familie zählt er seine Freunde. In Syrien geht er ans Gymnasium. Dann bricht der Krieg aus.

Anas Modamani im Video: Seine Landung in der Realität war auch hart

Auf dem Alexanderplatz beginnt Anas Modamani seine Geschichte zu erzählen, die Teil ist einer Völkerwanderung von der Türkei und Griechenland über den Balkan nach Nordeuropa, die im Spätsommer 2015 ihren Höhepunkt erreichte und als Flüchtlingskrise die Schlagzeilen beherrschte. Sie ist eng verknüpft mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, die angesichts der stark steigenden Zahl an Flüchtlingen Ende August 2015 «Wir schaffen das!» sagte und damit eine Willkommenskultur in Deutschland ausrief. Ihre Folgen klingen bis heute nach; sie hat die Migrationspolitik geprägt.

Anas Modamani ist Profiteur und zugleich Opfer dieser Willkommenskultur. Doch der Reihe nach.

Mit 4000 Euro allein im Flugzeug

Es ist der Sommer 2015. Der Syrienkrieg tobt seit vier Jahren, vier Millionen Syrer suchen Sicherheit in anderen Ländern, mehr und mehr wagen die gefährliche Fahrt übers Mittelmeer und nach Europa.

Während in Europa die Politik sich über ertrunkene Bootsflüchtlinge, die Seenotrettung auf dem Mittelmeer und einen Verteilschlüssel für Asylbewerber streitet, büffelt Anas Modamani, 17-jährig, in Damaskus für die letzten Abiturprüfungen. «Es war der Horror», sagt er. «Ich durfte kaum noch raus, jedes Mal rief mich meine Mutter zurück ins Haus, weil sie immerzu Luftangriffe auf das Wohnviertel befürchtete, in dem wir wohnten.» Seine Mutter hätte alles für ihn entschieden. «Ich war unselbstständig und ich war dünn und schwach», erinnert er sich. Wenig mehr als 50 Kilogramm will er damals gewogen haben. Was nun, vier Jahre später, kaum zu glauben ist, steht einem doch ein breitschultriger, kräftiger Mann gegenüber. In Berlin geht Anas fast täglich ins Fitnessstudio.

In Syrien sieht Anas’ Mutter keine Zukunft mehr für ihren Sohn. Nach dem Abitur erhält er von seiner Familie 4000 Euro und verlässt mit einem Visum das Land. Dafür musste die Familie einen Beamten bestechen. Minderjährig, allein, zum ersten Mal steigt Anas in ein Flugzeug und fliegt von Damaskus nach Beirut im Nachbarland Libanon. Anas ist privilegiert. Zu Beginn verläuft seine Reise rasch und unkompliziert. Anas übernachtet in Hotels. Nach wenigen Tagen fliegt er weiter nach Izmir an der türkischen Mittelmeerküste. Alles klappt wie geplant. Es ist der Juli 2015.