Verhandlungen zwischen Brüssel und London zum Brexit dauern an

Nach stundenlangem Ringen bis Mitternacht nahmen die Verhandlungsteams am Mittwochvormittag ihre Gespräche in Brüssel wieder auf. Beide Seiten hatten Diplomaten zufolge am Dienstag begonnen, eine mögliche Einigung in einen Rechtstext zu übertragen.

Die Gespräche mit Grossbritannien seien "konstruktiv", sagte denn auch EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos am Mittwochmittag. "Aber es gibt noch eine Reihe bedeutender Probleme zu lösen". Zuvor hatte EU-Verhandlungsführer Barnier die EU-Kommission über den Stand in den Brexit-Gesprächen informiert.

Fast gleichlautend äusserte sich ein britischer Regierungssprecher. "Es ist klar, dass es noch Probleme zu lösen gibt", sagte er. "Es gibt Fortschritte, aber es gibt noch Arbeit zu tun."

Beurteilung am EU-Gipfel

Irlands Premierminister Leo Varadkar sah seinerseits noch "viele Probleme". Er sei aber überzeugt, dass beide Seiten ein Abkommen "bis Ende des Monats" wollten.

Dies könnte darauf hindeuten, dass Varadkar davon ausgeht, dass für die Verhandlungen noch mehr Zeit nötig ist und ein Durchbruch vor dem zweitägigen EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag eher unwahrscheinlich ist.

"Wir wissen nicht, ob es einen Deal geben wird", sagte ein EU-Diplomat. Er könne sich derzeit aber "nicht vorstellen, dass die Staats- und Regierungschefs morgen mehr sagen als 'Das sieht nicht so schlecht aus'". Je mehr eine mögliche Einigung von den bisherigen Verhandlungsergebnissen abweiche, desto unwahrscheinlicher sei es, dass der EU-Gipfel schon abschliessend grünes Licht geben könne.

Die Staats- und Regierungschefs würden dabei entscheiden, ob sich der gefundene Kompromiss innerhalb der von ihnen vorgegebenen roten Linien bewegt. Ein Treffen der EU-Botschafter der Mitgliedstaaten zum Brexit wurde am Mittwochnachmittag allerdings bereits von 14.30 Uhr auf 17.00 Uhr verschoben.

Umstrittene Punkte

Umstritten ist dem Vernehmen nach immer noch die Frage, wie die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Staat Irland offen gehalten werden kann.

Im Einzelnen muss geklärt werden, wo und wie Zoll- und Warenkontrollen stattfinden sollen. Zur Debatte steht zudem, welche Mitsprache die nordirische Volksvertretung bei der künftigen Anwendung von EU-Regeln in Nordirland haben soll.

Dritter Streitpunkt sind mögliche Verpflichtungen Grossbritanniens, auch künftig EU-Sozial- oder Umweltstandards nicht zu unterbieten, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Der britische Premierminister Boris Johnson will jedoch sein Land unbedingt am 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen mit der EU. Allerdings hatte das britische Parlament Johnson im September per Gesetz dazu verpflichtet, eine Brexit-Verschiebung zu beantragen, sollte es bis zum 19. Oktober keine Einigung mit der EU geben.

Brexit-Minister Steve Barclay bestätigte, dass seine Regierung ohne Abkommen um eine Verschiebung bitten würde. Für den Fall einer Einigung, die dann eine schnelle Ratifizierung durch das Unterhaus erfordern würde, sagte Barclay aber, es sei "wichtig, dass wir am 31. Oktober austreten".

Abhängig von DUP

Jedoch selbst bei einem Durchbruch der Gespräche zwischen London und Brüssel bleibt die Frage, ob Johnson das Abkommen tatsächlich durch das Unterhaus bekommt.

Denn Brexit-Hardliner sind strikt gegen Grenzkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs. Doch genau diese Lösung scheint sich abzuzeichnen. Insbesondere die mit Johnsons konservativen Tories verbündete nordirische DUP gilt hier als Unsicherheitsfaktor.

Schon einmal war ein solcher Vorschlag in London auf heftigen Widerstand gestossen - noch unter Johnsons Vorgängerin Theresa May. Entscheidend dürfte nach Einschätzung des früheren Brexit-Ministers David Davis sein, ob die DUP nun eine Einigung mitträgt. "Viele Tory-Abgeordnete werden sich danach richten, was die DUP macht", sagte der Brexit-Hardliner der BBC.

Johnson hatte Die DUP-Chefin Arlene Foster am Dienstag zu einem eineinhalbstündigen Gespräch in London getroffen. Britische Medien spekulierten, dass eine kräftige Finanzspritze die Entscheidung der DUP für ein solches Abkommen erleichtern könnte.