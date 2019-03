Nachdem sich am Vortag erneut tausende Dschihadisten ergeben hatten, griff die IS-Miliz im Morgengrauen unter dem Schutz eines Sandsturms die Belagerer mit Selbstmordattentätern an. Während schwarzer Rauch über dem Dorf Baghus hing, waren heftige Explosionen zu hören.

"Die letzten Stunden der IS-Miliz haben begonnen", sagte Dschiaker Amed von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF), die das Dorf an der irakischen Grenze seit Monaten belagern. Bei ihrem Angriff hätten die Dschihadisten viele Selbstmordattentäter eingesetzt. "Es könnte ihr letzter Angriff gewesen sein", sagte der SDF-Vertreter.

Die Kämpfer des kurdisch-arabischen Milizbündnisses feuerten mit Mörsern und Artillerie auf ein Zeltlager, in dem sich die letzten Dschihadisten am Ufer des Euphrat verschanzt haben. Es ist alles, was vom "Kalifat" der Dschihadisten in Syrien und dem Irak geblieben ist. Die SDF wollen mit dem Beschuss die verbliebenen Kämpfer und ihre Angehörigen zur Aufgabe zwingen.