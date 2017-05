Bislang kamen bei Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften, Oppositionellen und Regierungsanhängern 60 Menschen ums Leben, über 1000 wurden verletzt.

"Was in den vergangenen 60 Tagen geschehen ist, zeigt, wie brutal, verlogen und kriminell die Regierung ist", sagte Studentenführer Alfredo García am Dienstag. "Wir fordern Gerechtigkeit für unsere getöteten Kameraden und Freiheit für Venezuela."

Seit Anfang April gehen in Venezuela fast täglich Menschen auf die Strasse. Sie werfen dem sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro vor, die Demokratie auszuhöhlen. Maduro wirft der Opposition vor, gemeinsam mit dem Ausland den Sturz seiner Regierung zu planen.