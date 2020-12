Untersuchungsbericht zu Christchurch-Terroranschlägen veröffentlicht

Knapp zwei Jahre nach den Terrorattentaten auf zwei Moscheen in Neuseeland ist der offizielle Untersuchungsbericht zu dem Verbrechen veröffentlicht worden. Ein rechtsextremer Australier hatte im März 2019 in der Stadt Christchurch 51 Menschen erschossen und 50 weitere verletzt. Die Regierung von Ministerpräsidentin Jacinda Ardern kündigte am Dienstag an, alle 44 Empfehlungen des 792-seitigen Berichts umsetzen zu wollen.