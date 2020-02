Trumps Lieblingsgegner triumphiert: Bernie Sanders gewinnt auch in Nevada – und bringt die US-Demokraten ins Dilemma

Aus der Glücksspielmetropole Las Vegas kehren die meisten Menschen als Verlierer zurück. Nicht so Bernie Sanders, sozialistisches Polit-Urgestein und derzeit aussichtsreichster demokratischer Anwärter auf das Amt im Weissen Haus. Der 78-jährige Senator aus Vermont hat die Vorwahlen in Nevada haushoch gewonnen. «Ich habe Neuigkeiten für das demokratische Establishment: Ihr könnt uns nicht stoppen!», tippte Sanders auf Twitter und wetterte bei einem Auftritt in Texas wild fuchtelnd gegen alles Etablierte im Land. Seine Botschaft ist klar: Koalitionen mit den Gegnern seiner Revolution (Gratis-Unis, Gratis-Schulkantinen und radikale Sparmassnahmen beim Militär) interessieren ihn nicht. Er will die politische Kollision – wie schon 2016, als ihm Hillary Clinton die Nomination entriss.

Und wie schon 2016 zittern die Parteioberen angesichts der Wucht, mit der Sanders der Nomination entgegenhechtet. Dass der radikal-linke Senator gegen Donald Trump gewinnen könnte, scheint ausgeschlossen. Die wichtigen Wechselwähler in den «Swing-States» kann Bernie nicht abholen. Doch US-Präsidentschaftswahlen werden genau da in der politischen Mitte gewonnen. Das weiss auch Trump: Er gratulierte Sanders zum Gewinn in Nevada – in offenkundiger Freude über das Geschenk der demokratischen Wähler. Freuen tut sich auch Russland, das sich laut US-Geheimdiensten auf Sanders’ Seite in den Wahlkampf einmischt. Nicht, weil sich Vladimir Putin einen Sozialisten im Weissen Haus wünscht, der seine Flitterwochen in der Sowjetunion verbracht hatte, sondern weil er glaubt, dass Sanders gegen Trump keine Chance hat.