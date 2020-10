«Trump wird gewinnen – Die Schweizer verstehen nicht, was er alles erreicht hat»

Nicht im Geringsten. Das ist doch alles nur Spektakel. Trump hat Kim Jong-Un und auch die Chinesen unter Kontrolle. Man darf nicht alles, was Trump sagt, wörtlich nehmen.

Die USA müssen sich entscheiden: Wollen wir nur beliebt sein, oder wollen wir respektiert werden? Trump steht für Respekt. Er hat das Militär gestärkt. Und siehe da: Die Unruheorte Russland, China und der Iran verhalten sich derzeit alle schön ruhig. Unter Obama waren all diese Töpfe am Kochen. Das ist vorbei. Sogar Nordkorea ist zurückhaltend.

Aber effizient. Obamas Zustimmungswerte in der Schweiz waren hoch, während Trump laut einer Umfrage nur von 13 Prozent der Schweizer wiedergewählt würde.

Über das Wort «grossartig» kann man endlos diskutieren. Was zweifellos feststeht: Das weltweite Ansehen der Vereinigten Staaten ist unter Trump deutlich gestiegen. Unter Obama waren wir vielleicht beliebter, weil der sich vor den Scheichs im Mittleren Osten gebückt und sich in Europa die ganze Zeit für Amerika entschuldigt hat. Aber das war absolut unausstehlich.

Herr Lutz, Ihr Freund Donald Trump trat mit dem Versprechen an, er werde «Amerika wieder grossartig machen». Das hat er – Stand jetzt – nicht wirklich geschafft.

Man muss doch dem Wort eines US-Präsidenten trauen können. Sonst verliert die Welt massiv an Stabilität.

Trump ist teils ein «Schnörri». Sein Problem ist sein flegelhaftes, ruppiges Benehmen. Aber das ist nur ein Schönheitsfehler. Das ist so, wie wenn Sie in Ihrem Haus ein gröberes Problem haben und keiner der Spezialisten helfen kann. Und am Schluss kommt ein übelriechender, vulgärer Typ mit zerschlissenen Hosen und löst Ihnen das Problem. Ob der Typ salonfähig ist oder ein guter Schwiegersohn wäre, das ist nebensächlich.

Noch eine Umfrage: Nicht nur die Schweiz sondern auch alle EU-Länder würden Trump abwählen. Was sehen Sie in Trump, was wir nicht sehen?

Die Schweizer informieren sich halt primär via Schweizer Medien über die US-Politik. Und die sind doch alle Anti-Trump. Der Durchschnittsschweizer hat keine Ahnung, was der Präsident für die USA gemacht hat. Man achtet in der Schweiz primär auf seinen schlechten Benimm, nicht auf seine Errungenschaften. Wenn ich in der Schweiz leben würde, sähe ich das wohl ähnlich.

Gemäss fast allen Umfragen ist auch die Mehrheit Ihrer Mitbürger gegen Trump. Er hinkt Biden hinterher.

Diese Volksumfragen, die Biden und Kamala Harris vorne sehen, die können Sie vergessen. Vor vier Jahren sagten die US-Medien eine Woche vor den Wahlen, Hillary Clinton werde zu 99 Prozent gewinnen. Jetzt sind wir wieder an diesem Punkt. Erst vor ein paar Tagen war Trump hier in Michigan. 30'000 Menschen standen stundenlang in der Kälte, um ihn zu sehen. Da war überschäumender Enthusiasmus. Bei Biden: nichts davon.