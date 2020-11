In der Nacht auf Mittwoch wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. In der Sendung «TalkTäglich» der regionalen TV-Sender von CH Media diskutierten Auslandchef Samuel Schumacher und Tamedia-Publizist Markus Somm über Umfragen, Ergebnisse und darüber, was die Wahl für die Schweiz bedeutet.