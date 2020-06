Trump gibt den harten Kerl - setzt er das Militär gegen seine Landsleute ein?

Der Präsident ist mit sich zufrieden. Seine Strategie, die Proteste in den Strassen der amerikanischen Hauptstadt mit «überwältigender Stärke» zu unterbinden, sei aufgegangen, schrieb Donald Trump am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Das Grossaufgebot von Sicherheitskräften, das von der U.S. Park Police über den Secret Service bis hin zu Armeehelikoptern reichte, habe die Demonstranten «dominiert», schrieb er sinngemäss. Washington habe deshalb, nach einer Reihe von gewalttätigen Ausschreitungen in den Nachtstunden, «keine Probleme» mehr gehabt.

Wahr daran ist: Die Sicherheitskräfte der Bundesregierung gingen tatsächlich massiv gegen Demonstranten vor; so wurden auch friedliche Menschen, die beim Weissen Haus erneut gegen Polizeigewalt protestiert hatten, mit Hilfe von Tränengas vertrieben. Hinzu kam, dass Stadtpräsidentin Muriel Bowser eine Ausgangssperre verhängte, die von der Stadtpolizei energisch durchgesetzt wurde.

New Yorker Polizei überfordert

Ausgangssperren waren auch in anderen Grossstädten in Kraft. Nicht überall erzielten sie aber die gewünschte Wirkung. In New York City zum Beispiel schien die Polizei zwischenzeitlich überfordert zu sein. So eskalierte am Montagabend die Lage in einigen Teilen von Manhattan, in den Quartieren SoHo und Midtown. Dort plünderten und zerstörten Menschen Dutzende von Geschäftslokalen, ohne dass die Ordnungskräfte einschritten.

Auch wurde das legendäre Warenhaus Macy’s an der 34. Strasse von Plünderern ausgeräumt. Stadtpräsident Bill de Blasio, ein linker Demokrat, versuchte vergebens, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Ihm blieb einzig übrig, sich am Tag danach an einer Pressekonferenz über die gewalttätigen Demonstranten zu beklagen.

Direkter Angriff auf New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo

Trump nutzte die Fernsehbilder aus der grössten Stadt Amerikas dazu, den Gouverneur von New York anzugreifen, den Demokraten Andrew Cuomo. Er habe Cuomo – der in der Coronakrise zwischenzeitlich von den amerikanischen Medien in den Status eines Gegenpräsidenten erhoben worden war – das Angebot gemacht, zusätzliche Truppen der Nationalgarde zur Verfügung zu stellen. Doch der Gouverneur habe das Angebot ausgeschlagen, und nun sei die Stadt, in der Trump die Mehrheit seines Lebens verbracht hatte, «in Stücke gerissen» worden.

Mit solch martialischen Tönen hofft Trump auch, seine aufgebrachten Anhänger zu versöhnen, die sich in den vergangenen Tagen empört darüber zeigten, dass der Republikaner nicht energischer gegen die Ausschreitungen vorgegangen sei. Besonders scharf wurde der Präsident am Montag durch den «Fox News Channel»-Moderator Tucker Carlson kritisiert – ein Mann, der normalerweise die gleichen politischen Ziele wie Trump verfolgt.

Carlson sagte in einem minutenlangen Monolog, dass die politische Elite Amerikas versagt habe, weil es ihr nicht gelungen sei, die Bewohner Amerikas vor Randalierern zu beschützen. Der Kommentator beschuldigte Trump unter anderem der Selbstbezogenheit. Er interessiere sich nicht für den Rest des Landes, obwohl Amerika mehrheitlich in Flammen stehe, behauptete Carlson.

Biden spricht Trump Führungsstärke ab

Andere Töne schlug am Dienstag Joe Biden an, der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Während einer Rede in Philadelphia warf der ehemalige Vizepräsident seinem Kontrahenten im Weissen Haus vor, in der aktuellen Krise nicht genügend Führungskraft zu beweisen. So interessiere sich Trump mehr dafür, Stärke zu markieren, als gewisse Prinzipien hochzuhalten, sagte Biden.