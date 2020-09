Trump feuerte Fake-Obama und bezeichnet gefallene Soldaten als «Verlierer»

Enthüllungsbücher, die die vermeintlich ganze Wahrheit über die Kandidaten ans Tageslicht bringen, haben in der heissen Phase der US-Präsidentschaftswahlen jeweils Hochkonjunktur. Nach seiner Nichte und seinem Ex-Sicherheitsberater bringt jetzt auch sein langjähriger Anwalt Michael Cohen einen Donald-Trump-Wälzer heraus. «Disloyal» («Illoyal») heisst das Buch, das kein gutes Haar am aktuellen Bewohner des Weissen Hauses lässt.

Mehrere grosse US-Medienhäuser haben das Buch bereits vorab erhalten und die saftigsten Passagen daraus publiziert. Cohen bestätigt darin nicht nur altbekannte Geschichten wie die Schweigegeldzahlungen an zwei von Trumps ehemaligen Geliebten.

Er bringt aber auch neue Skandalgeschichten aufs Parkett. So soll Trump vor seiner Wahl ins Weisse Haus ein Obama-Double engagiert haben, um diesen beschimpfen und schliesslich «feuern» zu können. Als Beweis zeigt Cohen ein Foto von Trump und einem schwarzen Schauspieler, aufgenommen in Trumps Büro in Manhattan.

Trump habe sich generell abschätzig über Schwarze und Latinos geäussert und gesagt, sie seien «zu dumm, um mich zu wählen». Nach einem gemeinsamen Gebet mit Evangelikalen in seinem Büro habe Trump zu Cohen gesagt: