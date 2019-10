Anders als am Vortag trug der Regierungschef keine Schutzweste. Trudeau hatte am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt in einem Vorort von Toronto eine Schutzweste unter seinem Hemd getragen und war von zahlreichen Polizisten eng begleitet worden. Der Sender CBC News berichtete, der Regierungschef habe zuvor Drohungen erhalten.

In Kanada wird am 21. Oktober gewählt. Trudeau und sein konservativer Herausforderer Andrew Scheer liegen in den Umfragen derzeit gleichauf.