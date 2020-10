Stockholm schliesst wegen Corona-Lage städtische Museen

Schweden hat sich in der Corona-Krise für einen Sonderweg mit recht freizügigen Massnahmen und Appellen an die Vernunft der Bürger entschlossen. Vereinzelte Beschränkungen gelten aber auch dort. Weil die schwedischen Infektionszahlen in den vergangenen Tagen erheblich gestiegen sind, wurden zuletzt allgemeine Empfehlungen für eine Reihe von Regionen ausgegeben, darunter am Donnerstag auch für die Menschen in Stockholm. In diesen Regionen wird man unter anderem dazu aufgefordert, Kontakt mit Personen aus anderen Haushalten ebenso zu meiden wie den öffentlichen Nahverkehr und eben auch Museen, Bibliotheken und Bäder.