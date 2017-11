Daher hatte der Präsident des Obersten Gerichts, Carlos Lesmes, schon erklärt, es sei normal einen Haftbefehl auszustellen, wenn jemand einer Gerichtsvorladung nicht folge.

Im offiziellen Antrag wird die Ausstellung eines Europäischen Such- und Haftbefehls auch gegen die vier Ex-Minister der abgesetzten katalanischen Regierung gefordert, die sich den Erkenntnissen zufolge in Brüssel aufhalten und eine Vorladung der Justiz missachtet hatten, wie Medien unter Berufung auf Justizssprecher in Madrid berichteten.

Bereits zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für acht weitere Mitglieder der abgesetzten katalanischen Regionalregierung gefordert. Gemäss dem Antrag könnte ein neuntes Mitglied gegen Kaution auf freiem Fuss bleiben. Die Anträge betreffen die neun abgesetzten Regierungsmitglieder, die der Vorladung des Staatsgerichtshofs Folge leisteten.

Nach Belgien abgesetzt

Puigdemont hat sich mit weiteren Mitgliedern seiner entmachteten Regierung nach Belgien abgesetzt. Sein Anwalt Paul Bekaert erklärte, der Ex-Regierungschef sei nicht vor den Richtern erschienen, da das Klima nicht gut sei. "Es ist besser, auf Abstand zu bleiben." Puigdemont werde aber mit den spanischen und belgischen Behörden kooperieren.

Die spanische Regierung hatte nach Verkündung der Unabhängigkeit durch das katalanische Parlament am vergangenen Freitag die Regierung abgesetzt und die autonome Region unter ihre Verwaltung gestellt.

Parallel zur Anhörung vor dem Staatsgericht sollten am Donnerstag auch Anhörungen vor dem Obersten Gericht in Madrid stattfinden. Dort sollten die Ex-Präsidentin des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell, und fünf weitere Ex-Abgeordnete des katalanischen Parlaments aussagen. Die Anhörung wurde jedoch auf den 9. November verschoben.