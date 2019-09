Horst Seehofer gibt sich «hochzufrieden». Der deutsche Innenminister will gestern erreicht haben, was in den vergangenen Jahren als aussichtslos galt. Nämlich, dass in die vertrackte EU-Migrationspolitik wieder Bewegung gekommen ist. Unter massgeblichem Einsatz des CSU-Politikers hat sich eine Gruppe von vier EU-Ländern auf einen Mechanismus zur Verteilung von aus Seenot geretteten Bootsmigranten geeinigt.

Konkret haben sich Frankreich und Deutschland bereit erklärt, den Mittelmeeranrainern Italien und Malta einen festen Anteil abzunehmen. Damit soll verhindert werden, was sich im Sommer in unregelmässigen Abständen wiederholt hat: dass ein Schiff mit Migranten an Bord auf der Suche nach einem Hafen tagelang im Mittelmeer umherirrt.

Bern will bei Verteilung nicht mitmachen

Seehofer hofft nun darauf, dass das Beispiel Schule machen wird und ein «wesentlicher Teil» der EU-Länder nachziehen werden. Er gibt sich zuversichtlich, 12 bis 14 EU-Staaten überzeugen zu können. Und Seehofer wünscht sich auch, dass das Schengen-Land Schweiz mit von der Partie sein wird: