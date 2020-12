So verzweifelt ist die Kanzlerin: Corona bringt Merkel ans Limit ihrer Macht

In der Bevölkerung breitet sich eine Coronamüdigkeit aus, nach sechs Wochen des Teil-Lockdowns gehen die Infektionen noch immer nicht nach unten. Und nun stehen die Weihnachtsfeiertage an, an denen die Menschen traditionell enger zusammenrücken. Hätte Merkel am Mittwoch im Bundestag in bekannt sachlicher Art auf härtere Massnahmen gedrängt, die Medien hätten sich mit ihrer Rede wohl kaum eingehender befasst, ihre Botschaft wäre kaum durchgedrungen.

Du weisst nicht, wo du landest

Ausgerechnet «die grösste Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg», wie Merkel die Coronakrise bezeichnet hatte, beschert der CDU-Regierungschefin die besten Umfragewerte seit dem Jahr 2015. 74 Prozent der Deutschen sind laut einer repräsentativen Umfrage zufrieden mit Merkel, auch die von ihr angeführte Schwarz-Rote-Koalition aus Union und SPD erhält von zwei Dritteln eine gute Note.

Für die CDU keine besonders schöne Aussicht, muss sie doch die nächsten Bundestagswahlen im September 2021 ohne ihr Zugpferd Merkel angehen und weiss noch nicht mal, mit wem sie überhaupt in den Wahlkampf ziehen wird.

Merkel hat wie schon in früheren Jahren die höchste Zustimmung mitten in einer Krise. Die Tochter eines ostdeutschen Pastors hat sich in ihren 15 Regierungsjahren viel Autorität und Reputation erarbeitet, vor allem international, aber auch bei den Deutschen selbst. In schwierigen Phasen stellen sich die Menschen tendenziell ohnehin stärker hinter die Regierung, Merkel geniesst durch ihr stets sachliches Agieren zusätzlich einen Vertrauensbonus.

«Wenn man in ein Flugzeug steigt, das sie lenkt, muss man keine Angst haben. Sie ist technisch sehr gut, stürzt garantiert nicht ab», verglich der ehemalige SPD-Chef Franz Müntefering Angela Merkel einmal anerkennend mit einem Flugkapitän. Allerdings fügte er auch hinzu: «Das Problem ist: Du weisst nicht, wo du landest.»