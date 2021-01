Silvio Berlusconi könnte zum heimlichen Sieger von Italiens Regierungskrise werden

In Rom hat gestern ein barockes Prozedere begonnen. «Crisi al buio» heisst das bei den Römern, «Regierungskrise in der Dunkelheit». Spielchen, Spekulationen und gezielte Indiskretionen haben auf dem politischen Parkett gerade Hochkonjunktur. Fest steht einzig, dass Staatspräsident Sergio Mattarella der Steuermann in dieser Krise sein wird.

Der 79-jährige Sizilianer hat gestern das Rücktrittsschreiben von Premierminister Giuseppe Conte entgegengenommen und angekündigt, heute Nachmittag mit den Parteiführern Gespräche über mögliche Auswege aus der Krise zu beginnen. Wenn es Mattarella nicht gelingen sollte, Mehrheiten für eine neue Regierung zu finden, wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben.

Die Post-Faschisten sind auf Kurs

Laut den aktuellen Umfragen würden die rechtsradikale Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und die postfaschistischen Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni bei Neuwahlen locker das Rennen machen. Die Rechtspopulisten und Europafeinde hätten in Italien das Sagen und könnten in einem Jahr auch über die Nachfolge von Staatspräsident Mattarella entscheiden.

In diesem Fall könnte der grosse Traum des Silvio Berlusconi in Erfüllung gehen: Der 84-jährige herzkranke Ex-Premier, der im Zusammenhang mit seinen früheren Sexskandalen immer noch ein Strafverfahren am Hals hat, würde seine politische Karriere liebend gerne als Staatspräsident beschliessen. Salvini hat bereits kundgetan, dass er sich das gut vorstellen könnte.

Alles ist möglich, selbst eine «Ursula Regierung»