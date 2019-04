Definition entscheidend

Die Staatsanwaltschaft lehnte in der Folge aber ab, auch die Mordanklage gegen Huong fallenzulassen. Die 30-Jährige blieb deswegen in Haft. Am Montag schwächte die Anklage dann die Vorwürfe gegen die Vietnamesin ab: Anstelle eines Mordes wurde ihr nur noch vorgeworfen, Kim mithilfe "gefährlicher Mittel" Verletzungen zugefügt zu haben. Darauf steht in Malaysia eine Höchststrafe von zehn Jahren Haft.

Huong bekannte sich schuldig. Bei einer Verurteilung wegen Mordes hätte ihr die Todesstrafe gedroht. Das Gericht verhängte nun drei Jahre und vier Monate Haft gegen sie - gerechnet ab ihrer Festnahme im Februar 2017.