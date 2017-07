Nach einem schweren Busunfall mit einem vollständig ausgebrannten Reisebus auf der Autobahn A9 in Bayern befürchtet die Polizei bis zu 17 Tote. «Wir sind realistisch und werden am Ende des Tages wohl etliche Tote zu beklagen haben», sagte Polizeisprecher Jürgen Stadter am Montag im Fernsehsender n-tv.