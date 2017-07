Nach dem schweren Busunfall auf der A9 in Bayern gehen die Ermittler offiziell vom Tod von 18 Menschen aus. Die vermissten 18 Businsassen «dürften wohl in dem brennenden Reisebus ums Leben gekommen sein», teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Montag mit. Bei den Businsassen handle es sich um eine Seniorengruppe aus Sachsen.