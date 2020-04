Schutz des Lebens allem anderen überordnen – oder nicht? Schäuble stösst Brisante Debatte an

AfD-Fraktionschef Alexander Gauland lobte Schäuble ebenfalls: «Wenn die Behandlung einer Krankheit beginnt, mehr Schaden anzurichten als die Krankheit selbst, dann muss diese Behandlung beendet werden.» Lediglich die SPD übte - wenn auch leise - Kritik am Bundestagspräsidenten. «Wenn wir jetzt aus einer falsch verstandenen Güterabwägung zwischen Geld und Leben heraus Beschränkungen voreilig lockern, verlieren wir am Ende beides», warnte SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans.

Auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet - wie Schäuble Mitglied der CDU - lobte in der FAZ den Bundestagspräsidenten für seinen Debatten-Beitrag. «Schäuble hat recht», sagte Laschet, der sich seit Wochen für schnellere Lockerungen der Coronamassnahmen ausspricht. Kinder aus bildungsfernen Schichten, auch junge Familien generell mit ihren Belastungen durch die Einschränkungen, dürften nicht aus dem Blick geraten. «Auch die weiteren sozialen Folgen, die ökonomischen Schäden und medizinischen Folgen, etwa durch Einsamkeit von älteren Menschen, Massenarbeitslosigkeit oder durch verschobene Operationen, müssen in den Fokus.»

Schäubles Wort - als Repräsentant des Parlaments zweiter Mann im Staat - hat Gewicht. An der Äusserung des 77-Jährigen gab es kaum Kritik, vielmehr breite Zustimmung, unter anderem vom Ethikrat. «Der Ethikrat und viele andere haben in den vergangenen Wochen darauf hingewiesen, dass dem Schutz des menschlichen Lebens nicht alles untergeordnet werden darf», so der ehemalige Vorsitzende des Ethikrates, Peter Dabrock, im «Handelsblatt».

Grundrechte würden sich gegenseitig beschränken, so Schäuble weiter. «Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schliesst nicht aus, dass wir sterben müssen.» An anderer Stelle in dem Interview meinte Schäuble: «Wir dürfen nicht allein den Virologen die Entscheidungen überlassen, sondern müssen auch die gewaltigen ökonomischen, sozialen, psychologischen und sonstigen Auswirkungen abwägen. Zwei Jahre einfach alles stillzulegen, auch das hätte fürchterliche Folgen.»

Schäubles Äusserungen fallen in eine Phase, in der die Anti-Corona-Massnahmen der Regierung immer offener in Frage gestellt und Zweifel an der Rolle der Virologen geäussert wird. Prognosen von Virologen seien in Bezug auf die Zahl der Infizierten und Toten und die Situation in den Krankenhäuser nicht eingetroffen, meinte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet. «Ich habe zwei, drei Wochen vor Ostern mit Virologen gesprochen. Die haben gesagt: Der Peak kommt», so Laschet. «Er ist nicht gekommen.»

Merkels Chef-Virologe Christian Drosten musste seine Meinung, etwa was die Schliessung der Schulen betrifft, revidieren. Noch im März hielt er diesen Schritt für nicht nötig, wenig später korrigierte er seine Haltung, die Schulen und Kindergärten in Deutschland machten dicht. Doch Virologen und das Robert Koch-Institut (RKI) warnen eindringlich davor, angesichts zuletzt sinkender Ansteckungsraten und der Überkapazität bei Intensivbetten in deutschen Spitälern die Pandemie als überstanden zu betrachten.