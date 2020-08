Zum Vorfall kam es am Sonntag an einem Drachenfestival in Hsinchu. Ein Mädchen hatte sich in den Fäden eines Drachens verwickelt. Durch die starken Winde wurde das Mädchen meterhoch in die Luft geschleudert. Die Dreijährige hatte Glück im Unglück: Sie konnte von Besuchern aufgefangen werden und blieb unverletzt.