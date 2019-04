Auch Gantz, der sich anfänglich mit persönlichen Vorwürfen an Netanjahu bewusst zurückgehalten hatte, schlägt mittlerweile einen schärferen Ton an. Vor einer Woche meinte er zum Beispiel, Netanjahus negative Wahlkampagne könnte «zu einem Bürgerkrieg führen». Dessen toxische Rhetorik, so der ehemalige General, hätte bereits in den 1990er-Jahren zu einem Klima geführt, das den Mord am damaligen Premierminister Yitzhak Rabin begünstigte.

Komplexität werde in dieser Kampagne als Schwäche ausgelegt, meint Chen Arzi Sror, die für das Massenblatt «Yediot Achronot» schreibt. Die Bürger würden Politiker bevorzugen, deren Weltsicht sich auf Twitter zusammenfassen lasse, «am liebsten mit Ausrufezeichen». Statt über Sachthemen wie den Friedensprozess mit den Palästinensern, die Wohnungsnot oder die Ursachen für die Misere in den Spitälern nachzudenken, stehen die Persönlichkeiten der Kandidaten im Vordergrund.

Gantz schlägt zurück

Die Korruptionsvorwürfe der Polizei und der Justiz, mit denen Netanjahu konfrontiert ist, sind für Gantz eine Steilvorlage. Netanjahu wache am Morgen auf und denke weder an die prekäre Situation in den Spitälern, in den Schulen noch an die wirtschaftlichen Nöte der Armen, sondern nur an sich selber und wie er sich bereichern könne, auf Kosten des Steuerzahlers.

Netanjahu reagiert auf solche Anschuldigungen mit der Aufforderung, Gantz ganz einfach zu ignorieren. Er könne eben nicht akzeptieren, dass die Bürger «mich und meinen Leistungsausweis respektieren», so Netanjahu. Statt an der Urne würden ihn seine Gegner deshalb mithilfe der Justiz besiegen wollen.