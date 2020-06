Russland und USA verhandeln weiter über atomares Abrüstungsabkommen

Russland will nach den Abrüstungsgesprächen mit den USA in Wien weiter über eine Rettung des letzten grossen atomaren Abrüstungsabkommens verhandeln. Das bisherige Abkommen «New Start» läuft in acht Monaten - am 5. Februar 2021 - aus. Die Gespräche waren am Montag nach nur einem Tag beendet worden.