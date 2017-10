Im Zuge der Ermittlungen zur Russland-Affäre will die US-Justiz laut einem Zeitungsbericht den früheren Wahlkampfleiter von Präsident Donald Trump in Gewahrsam nehmen. Wie die «New York Times» am Montag berichtete, ging Ex-Kampagnenchef Paul Manafort die offizielle Aufforderung zu, sich den Behörden zu stellen. In der Affäre geht es um den Verdacht illegaler Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung.