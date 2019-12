Rückblick Ausland: Aufgefallen – Abgefallen – Ausgesprochen

Aufgefallen

Nicolás Maduro: Venezuelas Diktator hält sich weiter an der Macht. Der Oppositionspolitiker Juan Guaidó, der sich im Januar zum Interimspräsidenten erklärt hat, vermochte Maduro nicht zu stürzen. Derweil gehts dem lateinamerikanischen Land wirtschaftlich so schlecht wie nie zuvor. Der politische Stillstand bringt das Land immer näher an den Kollaps.

Ausgesprochen