«Soldaten betraten das Dorf, ich floh in den Dschungel. Als ich am nächsten Morgen zurückkam, sah ich vierzig bis fünfzig tote Dorfbewohner. Darunter waren alte Menschen und Kinder. Sie alle hatten Messerstiche und Schusswunden, einige beides. Mein Vater war unter den Toten, seine Kehle war durchgeschnitten worden.» So erzählt die 32-Jährige Momena der Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch in einem Flüchtlingslager in Bangladesch von ihrem Leid. Sie habe ihren zehnjährigen Sohn und ihren Ehemann zurücklassen müssen. Ob die beiden noch leben, weiss sie nicht.

Der Grund, warum Momena und Hunderttausende andere diesen Horror erleben müssen: Sie sind Rohingya. So wird eine muslimische Minderheit aus dem Teilstaat Rakhaing im grösstenteils buddhistischen Myanmar (ehemals Burma) genannt. Über 400 000 von ihnen sind laut UNO-Angaben auf der Flucht vor der Armee nach Bangladesch gelangt.

Verfolgte Minderheit

In Europa hat das Wort «Rohingya» bis Ende August, als die Berichte der Gewalttaten die internationale Presse erreichten, wohl kaum einer gehört. Dabei beschrieb die UNO die Rohingya bereits 2012 als «die am meisten verfolgte Minderheit der Welt». Auch in der aktuellen Krise äussert sich die UNO-Sonderberichterstatterin, Yanghee Lee, klar: Die aktuellen Vorgänge seien «ein Musterbeispiel für ethnische Säuberung».

Dennoch ist der neue Gewaltausbruch höchstens wegen seiner Intensität eine Normabweichung. Die Rohingya erleben seit Jahrzehnten Diskriminierung und Verfolgung, immer wieder startet das Militär Offensiven gegen die Volksgruppe. Die Regierung hält die Rohingya für illegale Einwanderer aus Bangladesch. «Es gibt in Myanmar keine Rohingya», lautet die offizielle Parole im Umgang mit ihnen. Diese basiert aber nachweislich auf falschen Fakten. Im 16. Jahrhundert gab es schon reiche muslimische Kaufleute im heutigen Myanmar. Der Grossteil der Vorfahren der heutigen Rohingya immigrierte während der britischen Kolonialzeit, also kurz nach 1826.