Roger Köppel über Kapitol-Chaos: «Trump ist nicht die Ursache des Unmuts, er ist lediglich das Megafon»

Für Köppel ist klar: «Donald Trump ist eine Reizfigur. Seit er in die Politik eingetreten wurde, wurde er verdammt.» Für die Öffentlichkeit stehe man sofort unter Verdacht, wenn man sich nicht in die vorherrschende «Einheitspolitik» eingliedere. Für den Sturm auf das Kapitol sei Trump aber nicht verantwortlich: «Trump ist nicht die Ursache dieses Unmuts, er ist lediglich das Megafon davon.»

In diesem Punkt stimmte Samuel Schumacher mit Köppel überein. Er erklärte: «In einem so grossen Land wie den USA gibt es immer irrgeleitete Menschen. Viele Leute haben das Vertrauen in das US-Wahlsystem verloren.» Dies läge aber auch zu einem grossen Teil an Trump, der etwa die Briefwahl stets zu Unrecht verteufelt habe.

Der Auslandchef von CH Media befand zudem, dass erneut ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet werden sollte. «Ein Grund dafür ist sicher das Telefonat mit dem Wahlleiter von Georgia und seinen Drohungen, rechtliche Schritte einzuleiten, sollten nicht sofort 11'500 Stimmen für ihn gefunden werden.» (luk)

Die ganze «TalkTäglich»-Folge zum Sturm auf das US-Kapitol können Sie hier nachschauen: