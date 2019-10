Republikaner stürmen nicht-öffentliche Impeachment-Anhörung – und lösen Chaos aus

(watson.ch/mim) Als am Mittwoch eine Anhörung in der Untersuchung um das Amtsenthebungsverfahren von US-Präsident Donald Trump starten sollte, stürmten mehr als zwei Dutzend republikanische Kongressabgeordnete in den gesicherten Raum, in dem die Anhörung stattfinden sollte.

Laura Cooper, eine Mitarbeiterin des Verteidigungsministeriums, sollte vor drei Ausschüssen aussagen, die mit der Untersuchung im Impeachment gegen Trump beauftragt sind. Solche Anhörungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – die rund 25 Republikaner nutzten genau diese Tatsache für eine Protestaktion gegen das Amtsenthebungsverfahren aus.