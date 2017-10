Die spanische Polizei stürmte am Sonntag in der autonomen Region im Nordosten des Landes zahlreiche Wahllokale. Sie versuchte teilweise mit Gewalt, Wähler an der Stimmabgabe für das Unabhängigkeitsvotum zu hindern. Das katalanische Gesundheitsministerium sprach von mindestens 465 Verletzten.

Der Chef der katalanischen Regierung, Carles Puigdemont, warf der spanischen Polizei einen unangemessen harten Einsatz vor. Dieser habe die Katalanen jedoch nicht von der Stimmabgabe abgehalten.

Die spanische Vize-Regierungschefin Soraya Saenz de Santamaria hingegen sprach von einem angemessenen und professionellen Verhalten der Sicherheitskräfte. Nach Angaben des spanischen Innenministers Juan Ignacio Zoido gab es Polizeieinsätze in rund 70 Wahllokalen.

Ziel seien nicht die Stimmberechtigten gewesen. Vielmehr habe Abstimmungsmaterial beschlagnahmt werden sollen. Elf Beamte wurden Regierungsangaben zufolge verletzt.

Die Beamten waren von der Zentralregierung in Madrid nach Katalonien beordert worden, da die dortige Polizei die Abstimmung nicht verhinderte. Sowohl die konservative Regierung in Madrid als auch das Verfassungsgericht des Landes hatten die Abstimmung für unzulässig erklärt.

Regionalregierung improvisiert

In den Tagen vor der Abstimmung kam es bereits zu zahlreichen Polizei-Einsätzen mit Beschlagnahmungen, Festnahmen und schliesslich dem Ausschalten des Auszählungssystems. Viele der rund 2300 Wahllokale wurden von der Polizei gesperrt.

In ganz Katalonien versammelten sich trotz des massiven Polizeiaufgebots aber schon in der Nacht zum Sonntag tausende Menschen vor Wahllokalen, um der Polizei den Zutritt zu versperren. Lehrer, Eltern und Schulkinder übernachteten in Schulen, um diese als Abstimmungslokale nutzen zu können.

Die katalanische Regionalregierung richtete zudem kurzfristig neue Wahllokale ein. Die 5,3 Millionen Wahlberechtigten durften in jedem beliebigen Wahllokal abstimmen. Die Stimmzettel konnten sie vorab zu Hause auszudrucken.

Puigdemont muss Stimmlokal wechseln

In Girona vertrieben am Sonntag Polizisten Menschen gewaltsam aus dem Wahllokal. Katalanische Feuerwehrleute stellten sich schützend zwischen die Menschen und die Polizeikräfte. Ebenfalls in Girona brachen spanische Polizisten die Türen eines Wahllokals auf.

Dies geschah wenige Minuten bevor der Chef der katalanischen Regierung, Puigdemont, dort seine Stimme abgeben wollte. Anwesende Stimmberechtigte sangen die katalanische Hymne. Puigdemont gab seine Stimme später an einem anderen Ort ab.

In Barcelona feuerten spanische Sicherheitskräfte Medienberichten zufolge Gummigeschosse ab. Es kam auch zu Rangeleien zwischen spanischen Polizisten und Wählern. Polizisten transportierten auch Wahlurnen ab. Die Wahllokale sollten bis 20 Uhr geöffnet bleiben. Über die Wahlbeteiligung gab es bis zum frühen Abend keine Angaben.

FC-Barcelona-Stars in Katalonien-Farben

Aus Protest gegen die Gewalt beschloss der Fussball-Topclub FC Barcelona, das Spiel gegen UD Las Palmas am Sonntag unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. Der Antrag des Vereins, das Spiel abzusagen, wurde spanischen Medienberichten zufolge vom Verband abgelehnt.

Zum Aufwärmen erschienen die Barcelona-Stars in Trikots mit den Farben der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Beim Match trugen sie dann aber ihre traditionellen Barcelona-Trikots.

Die Volksabstimmung ist nicht bindend und wurde vom spanischen Verfassungsgericht für rechtswidrig erklärt. Katalonien ist eine wohlhabende Region an der Grenze zu Frankreich, in der mit Katalanisch eine eigene Sprache gesprochen und ein Fünftel der spanischen Wirtschaftsleistung erzielt wird.