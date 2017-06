Auf was warten wir also? Es ist Zeit für die öffentlichen Projekte, die unsere Generation definieren werden. Wie wäre es, den Klimawandel zu stoppen (…) und dafür Millionen von Leuten an der Herstellung und Installation von Solarkollektoren zu beteiligen? Wie wäre es, alle Krankheiten zu heilen und dafür Freiwillige aufzufordern, ihre Gesundheitsdaten aufzuzeichnen und ihre Genome zu teilen? (…) Wie wäre es, Demokratie so zu modernisieren, dass alle online abstimmen können, und Bildung so zu personalisieren, dass alle lernen können? Diese Errungenschaften sind in Reichweite. Setzen wir sie so um, dass alle in unserer Gesellschaft eine Rolle bekommen. Machen wir grosse Sachen, nicht nur für den Fortschritt, sondern für die Bestimmung.

Grosse, bedeutsame Projekte anzupacken, ist also das Erste, was wir tun können, um eine Welt zu erschaffen, in der alle eine Bestimmung haben. Das Zweite ist, Gleichheit neu so zu definieren, dass alle die Freiheit erhalten, ihrer Bestimmung zu folgen. (…) Heute ist der Reichtum so ungleich verteilt, dass es allen schadet. Wenn man nicht die Freiheit hat, seine Idee in ein historisches Unternehmen zu verwandeln, verlieren wir alle. Unsere jetzige Gesellschaft belohnt Erfolg viel zu stark und macht es uns viel zu schwer, etwas mehrmals zu probieren.

Seien wir ehrlich. Mit unserem System stimmt etwas nicht, wenn ich Harvard verlassen kann und in 10 Jahren Milliarden von Dollar machen kann und gleichzeitig Studenten ihre Darlehen nicht zurückzahlen, geschweige denn ein Unternehmen gründen können. (…) Wir alle wissen, dass Erfolg nicht nur von guten Ideen oder harter Arbeit kommt. Es braucht auch Glück. Hätte ich meine Familie unterstützen müssen, anstatt Zeit zum Programmieren zu haben, (…) wäre ich heute nicht hier. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, wie viel Glück wir hatten.

Jede Generation erweitert ihre Definition von Gleichheit. Frühere Generationen kämpften für das Wahlrecht, für Bürgerrechte. (…) Jetzt ist die Zeit an uns, einen neuen Gesellschaftsvertrag für unsere Generation zu verfassen.

Wir sollten eine Gesellschaft haben, die Fortschritt nicht nur ökonomisch misst, sondern auch daran, wie viele von uns eine gesellschaftliche Rolle haben, die wir bedeutsam finden. Wir sollten Ideen wie ein bedingungsloses Grundeinkommen erforschen, damit alle neue Dinge probieren können. Wir werden alle mehrmals den Arbeitsplatz wechseln, deshalb brauchen wir erschwingliche Kinderbetreuung. (…) Wir machen alle Fehler, deshalb brauchen wir eine Gesellschaft, die sich nicht darauf fokussiert, uns einzusperren oder zu stigmatisieren. (…) Und ja, allen die Freiheit zu bieten, ihrer Bestimmung zu folgen, ist nicht gratis. Leute wie ich sollten dafür bezahlen. Viele von euch werden erfolgreich sein und ihr solltet es auch tun.

Aber es geht nicht nur ums Geld. Man kann auch Zeit geben. Ich versichere euch, es reichen eine oder zwei Stunden pro Woche, um jemandem zu helfen (…). Vielleicht denkt ihr, das sei zu viel Zeit. Das dachte ich auch. Als Priscilla in Harvard abschloss, wurde sie Lehrerin, und bevor sie an meinen Bildungsprogrammen mithelfen wollte, verlangte sie, dass ich eine Klasse unterrichte. Ich beschwerte mich: «Ich bin ziemlich beschäftigt. Ich leite diese Firma». Aber sie bestand darauf und so gab ich Nachhilfekurse in Unternehmensgründung. (…)

Wir alle finden Zeit, jemandem zu helfen. Geben wir also allen die Freiheit, ihrer Bestimmung zu folgen. Nicht nur, weil es das Richtige ist, sondern auch, weil wir alle davon profitieren können. Bestimmung kommt aber nicht nur von Arbeit. Der dritte Weg, wie wir eine Bestimmung für alle erzeugen können, ist, indem wir eine Gemeinschaft für alle bauen. Und wenn unsere Generation «alle» sagt, meinen wir alle Welt. (…)

Wir wissen, dass unsere grössten Möglichkeiten heute global sind. Wir können die Generation sein, die Armut und Krankheiten besiegt. Wir wissen auch, dass unsere grössten Herausforderungen globale Antworten brauchen. Kein Land kann den Klimawandel alleine bekämpfen oder Pandemien verhindern. Fortschritt bedeutet nicht nur, als Städte oder Länder zusammenzufinden, sondern als globale Gemeinschaft.

Das ist der Kampf unserer Zeit. Die Kräfte von Freiheit und Offenheit gegen Autoritarismus, Isolationismus und Nationalismus. (…) Das ist kein Kampf der Nationen, sondern der Ideen. (…) Dieser Kampf wird auch nicht durch die UNO entschieden, sondern auf lokaler Ebene, wenn genügend viele von uns eine Bestimmung und Stabilität in ihrem Leben haben, um anfangen zu können, sich um andere zu kümmern. Lokale Gemeinschaften aufzubauen, ist die beste Art und Weise, dies zu erreichen.

Wir alle erhalten eine Bestimmung von unseren Gemeinschaften, seien das Sportmannschaften, Kirchen oder Musikgruppen. Sie geben uns das Gefühl, Teil von etwas Grösserem zu sein (…). Deshalb ist es so bemerkenswert, dass Mitgliedschaften in allen möglichen Gemeinschaften seit Jahrzehnten rückläufig sind. Viele Leute müssen nun ihre Bestimmung anderweitig finden.

Aber ich weiss, dass wir unsere Gemeinschaften wieder aufbauen können und neue gründen können (…). Veränderung beginnt lokal. Auch globale Veränderung (…). In unserer Generation ist die Frage, ob wir uns mehr vernetzen und ob wir unsere grössten Möglichkeiten verwirklichen, davon abhängig, ob wir es schaffen, Gemeinschaften zu bauen und eine Welt zu erschaffen, in der jede einzelne Person eine Bestimmung hat.

Klasse von 2017, ihr schliesst die Uni in einer Welt ab, die Bestimmung braucht. Es liegt an euch, diese zu erschaffen. Herzliche Gratulation. Viel Glück da draussen."