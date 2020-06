Putin rühmt Verdienste der Sowjetarmee bei Befreiung Europas

"Es ist nicht möglich, sich vorzustellen, was mit der Welt passieren wäre, wenn die Rote Armee sie nicht verteidigt hätte", sagte der Kremlchef am Mittwoch auf dem Roten Platz in Moskau. Er nahm bei Sonnenschein die grösste Militärparade der russischen Geschichte ab. Anlass ist der 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland.

Zugleich warnte Putin vor Versuchen der Geschichtsfälschung. "Das Volk der Sowjetunion hat einen nicht wieder gutzumachenden Preis für die Freiheit Europas gezahlt", sagte er. Die Menschen der Sowjetunion hätten die Hauptlast getragen. 27 Millionen Todesopfer zählte das Anfang der 1990er Jahre zerfallene Land im Zweiten Weltkrieg. Das sei die "Wahrheit über den Krieg", die nie vergessen werden dürfe.

Deutschland habe mit seinem Überfall auf die Sowjetunion 1941 mehr als 80 Prozent seiner Streitkräfte gegen das Land gerichtet. Diese "unerbittliche Armada" und "das totale Böse" seien aber am Widerstand des sowjetischen Volkes zerbrochen, sagte Putin. Von den einst 15 früheren Sowjetrepubliken waren 10 vertreten bei der Parade.

Zugleich bot Putin der internationalen Gemeinschaft einmal mehr an, an einem System für die weltweite Sicherheit zu arbeiten. "Nur zusammen können wir sie (die Welt) vor neuen gefährlichen Bedrohungen beschützen", sagt er. Die Waffenschau mit Panzern, Raketen und Flugzeugen war wegen der Corona-Pandemie auf den 24. Juni verlegt worden – an dem Tag gab es vor 75 Jahren die erste Siegesparade auf dem Roten Platz. Mehr als 13 000 Soldaten marschierten in Moskau in Paradeuniform bei Bilderbuch-Wetter auf dem Roten Platz auf.