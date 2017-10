Auf dem Paseig de Lluis Companys hatten sich zu diesem Zeitpunkt noch mehr Leute eingefunden. Sie gaben ein Bild ab wie sonst nur am 11. September, dem Nationalfeiertag der Katalanen. Allerdings waren in den letzten Wochen auch schon mehr Katalanen auf der Strasse gewesen. Es zeigten sich gestern auch erste Ermüdungserscheinungen. «Ich werde mich ab 15 Uhr zu Hause einschliessen», sagte am Morgen die Angestellte eines Kiosks mit Blick auf die Zeitungen in ihrer Auslage. Die meisten zeigten Präsident Puigdemont und schrieben über den Tag seiner Entscheidung, riefen ihn zur Vernunft auf oder drohten ihm mit Knast.

Erst Applaus, dann Stille

Der Applaus tost über den Platz vor dem Triumphbogen, als Puigdemont endlich an das Mikrofon tritt. Dann wird es ganz still. Als Erstes sagt der Präsident, die Sache der Katalanen sei nun nicht mehr eine Sache innerhalb des spanischen Staates, sondern eine europäische Angelegenheit. Liesse sich dies an der Medienpräsenz messen, hätte er recht, das Parlamentsgebäude platzte aus allen Nähten und die Sicherheitsleute drückten beide Augen zu, um den Einlass der Presseleute nicht zu verzögern.

Puigdemont erwähnte dann das Referendum vom 1. Oktober, als nach seiner Lesart die Katalanen einen demokratischen Akt gegen die Knüppel Madrids durchgesetzt haben. «Der Schuss ist nach hinten losgegangen», spottete er in Richtung Zentralstaat. Dann holte er noch weiter aus und betete die Etappen hinunter, welche die Katalanen auf ihrem Weg zur Unabhängigkeit zurückgelegt hätten. Als er den Namen des Diktators Franco erwähnt, geht ein Raunen durch die Menge, dann Pfiffe und Buhrufe. Das Ende der Franco-Diktatur sei ein guter Anfang gewesen. Dann habe man versucht, den Status der Katalanen als eigenständige Nation schrittweise zu verbessern. 2006 wurde das neu formulierte Autonomie-Statut von den Parlamenten in Madrid und Barcelona abgesegnet. Dann aber von den Leuten, die jetzt an der Regierung sind, vor Gericht gezogen und bis zur Unkenntlichkeit verändert. Schliesslich hätten die Katalanen den Weg einer Volksbefragung gesucht. Dass diese nicht wie in Schottland friedlich stattfinden konnte, sei die Schuld der Regierung in Madrid. Zum ersten Mal überhaupt in Europa seien Wähler auf dem Weg an die Urne von Polizisten niedergeknüppelt worden.