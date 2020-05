Prozess gegen Netanjahu ist eröffnet: Israels Premierminister drohen bis zu zehn Jahre Haft

Mit einer Tirade gegen Justiz und Medien ist Israels frisch vereidigter Regierungschef Benjamin Netanjahu am Sonntag in den Korruptionsprozess gegen ihn gestartet. Polizei und Staatsanwalt wollten ihn stürzen, sagte der 70-Jährige am Sonntagnachmittag vor dem Bezirksgericht in Jerusalem. Er sei das Opfer einer Verschwörung, die den Willen des Volkes eliminieren solle. «Ich stehe vor Ihnen mit geradem Rücken und erhobenem Haupt.»

Zum ersten Mal in der Geschichte Israels wird einem amtierenden Ministerpräsidenten der Prozess gemacht. Es geht um Betrug, Untreue und Bestechlichkeit in insgesamt drei Fällen. Mehr als 300 Zeugen sollen angehört werden. Mehrere Jahre könnten bis zur endgültigen Urteilsverkündung vergehen. Israels mächtigem Mann drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.