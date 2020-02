Prognose: Drei Parteien bei Wahl in Irland nahezu gleichauf

Die republikanische Sinn-Fein-Partei kam auf 22,3 Prozent, während die Oppositionspartei Fianna Fail 22,2 Prozent der Stimmen holte, wie am Samstagabend aus Nachwahlbefragungen im Auftrag irischer Medien hervorging. Mit der Auszählung der Stimmen sollte am Sonntag um 10.00 Uhr begonnen werden, erste Ergebnisse wurden am frühen Nachmittag erwartet.

Umfragen vor der Wahl hatten ergeben, dass die nationalistische Oppositionspartei Sinn Fein stärkste Kraft werden könnte. Die anderen Parteien haben jedoch eine gemeinsame Regierung ausgeschlossen. Varadkar hatte Mitte Januar nach wachsender Kritik an seiner Minderheitsregierung die Wahl ausgerufen.