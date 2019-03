Verdächtigungen über gross angelegte Hackerangriffe, militärische Muskelspiele, der Fall Skripal, die aggressive Gas-Politik – Moskaus Beziehungen zum Westen sind so stark belastet wie schon lange nicht mehr. Russlands Ex-Präsident und aktueller Premierminister Dmitri Medwedew (53) stellte sich unseren Fragen zum angespannten Verhältnis. In Europa gibt es mehrere Militärbasen der Nato, auch mit Atomwaffen. Müssen wir befürchten, dass Ihre neuen Hyperschallraketen auch in unseren Vorgärten landen? Dmitri Medwedew: Unsere Hyperschallraketen sind sehr genau und zuverlässig, Ihren Vorgärten droht also nichts. Aber im Ernst, wir bedrohen niemanden und wollen erst recht niemanden angreifen oder bekriegen. Jeder Versuch atomarer Erpressung führt unserer Meinung nach zur Verschärfung der internationalen Lage. Wir sind daran interessiert, dass in Europa Frieden und Stabilität herrschen. Alle werden sich ruhiger fühlen, wenn sämtliche amerikanischen Atomwaffen in die USA zurückkehren, wenn die Infrastruktur in Europa, die es ermöglicht, diese Waffen instand zu halten und schnell in Stellung zu bringen, beseitigt wird. Das gilt auch für die Übungen, die regelmässig in den Nato-Ländern stattfinden. Das schafft nichts ausser überflüssiger Unruhe, vor allem für die Nato-Länder selbst.

Aber uns beunruhigt auch Russland, wo jetzt ständig neue Atomwaffen präsentiert oder erprobt werden, mit 27-Mach-Geschwindigkeit. Auch das wirkt nicht sehr friedliebend. Die Geschwindigkeit einer Rakete ist eine technische Angabe, kein Indikator für Friedensliebe. Wir streben sicher danach, die modernsten und effektivsten Waffen zu haben. Aber, ich wiederhole es, nicht um anzugreifen. Wir besitzen, wenn Sie so wollen, eine genetische Abneigung gegen Krieg. Unser Nukleararsenal betrachten wir ausschliesslich als Abschreckungsmittels, als Garantie für Russlands nationale Sicherheit. Jetzt wird auch das Pipelineprojekt «Nordstream 2» diskutiert. Seine Gegner weisen auf das Gastransportsystem durch die Ukraine hin, dazu werde der Bedarf an Erdgas in Europa in den nächsten Jahrzehnten eher sinken. Was sind Russlands Motive für «Nordstream 2»? Die Motive liegen auf der Hand. Erstens ist es wirtschaftlich zweckmässig und kommerziell sehr interessant, für alle Teilnehmer. Zweitens senkt es die Transitrisiken. Russland ist auf dem europäischen Gasmarkt schon einige Jahrzehnte aktiv. Und wir wollen sicher sein, dass wir auch weiterhin unsere Verpflichtungen vollständig erfüllen können. Deshalb schaffen wir einen zusätzlichen Transportkorridor für unsere Gaslieferungen. Ich betone, zusätzlich, nicht als Ersatz. «Nordstream 2» wird nur einen Teil des für Europa notwendigen Imports sicherstellen. Und das stabiler und billiger als die bestehenden Verbindungen. Davon profitieren die europäischen Verbraucher direkt. Braucht Europa Ihr Gas? Wir gehen davon aus, dass Europa ein Grossabnehmer des russischen Gases bleiben wird, trotz der dynamischen Entwicklung grüner Energien und des Flüssiggas-Segments. Auf jeden Fall solange Europa seine Entscheidungen nach ihrem ökonomischen Nutzen trifft. Und solange es keine wirklich sensationellen Durchbrüche in der Energietechnologie gibt. In den vergangenen Jahren wachsen die russischen Gaslieferungen auf den europäischen Markt. Und die Perspektiven sind insgesamt nicht schlecht. Wegen einer ganzen Reihe von Gründen. Dazu gehören die sinkende Förderung in «alten» Fördergebieten wie der Nordsee, der teilweise Verzicht auf Kohle, in einigen Ländern auch auf Atomenergie. Und natürlich wegen der Notwendigkeit, erneuerbare Energien «abzusichern», die ökologisch attraktiv, aber energetisch noch nicht sehr sicher sind. Deshalb glaube ich, in absehbarer Zukunft wird das russische Gas einen wesentlichen Teil des Energiebedarfs der europäischen Länder decken.

Dmitri Medwedew, Premierminister von Russland