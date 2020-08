Parteitag der Demokraten: Das ist Joe Bidens schärfste Waffe

Joe Bidens Demokraten präsentieren diese Woche an ihrem virtuellen Parteitag ihre Vision eines Amerikas ohne Donald Trump. Dieser allerdings will dem politischen Gegner das Feld nicht überlassen, so wie dies früher während den Parteitagen Usus war. Vielmehr reist der Präsident kreuz und quer durch das Land, obwohl Trump doch seine Zeit besser nutzen könnte, um im Weissen Haus einen Ausweg aus der Gesundheitskrise zu finden, in der Amerika derzeit steckt.

Der Präsident will bei seinen Ansprachen den politischen Leistungsausweis Bidens kritisieren. Wichtiger aber scheint es Trump zu sein, dass er seinem Kontrahenten das Scheinwerferlicht stiehlt.

Rückbesinnung auf traditionelle Werte

Letztlich kommt Biden dieser Aktivismus des Präsidenten sehr gelegen, ist doch der Kontrast mit Trump sein stärkstes Argument im Rennen um das höchste Amt im Staat. Während der ehemalige Geschäftsmann im Weissen Haus selbst in Krisensituationen improvisiert, ist Biden ein Berufspolitiker, der sich Zeit nimmt, bevor er Position bezieht.

Junge und alte Demokraten werden am Parteitag diesem Gegensatz Nachdruck verleihen. Sie hoffen, dass die Mehrheit der Amerikaner nach vier Jahren Trump wieder auf traditionelle Werte setzen will. Biden selbst, dessen Auftritt für Donnerstag angesetzt ist, kann dabei eigentlich nicht mehr viel falsch machen. So lange der Präsidentschaftskandidat seine programmatische Rede ohne Aussetzer beendet, hat der Anti-Trump sein Ziel erreicht. Den Rest erledigt der Präsident.