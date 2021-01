Parkplatz in Neapel vom Erdboden verschluckt – war es eine Explosion?

Unter dem Parkplatz eines Krankenhauses in Neapel hat sich am Freitag die Erde aufgetan. Ein grosser Teil des Platzes mit mehreren Fahrzeugen versank in einem Rund 20 Meter tiefen Loch. Die Feuerwehr suchte nach möglichen Verletzten und die Behörden rätseln über die Unglücksursache.