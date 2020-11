Orban nimmt EU in Geiselhaft und blockiert Corona-Hilfspaket wegen Streit um Rechtstaatlichkeit

Viktor Orban hat es wieder getan: Der ungarische Regierungschefs geht auf Kollisionskurs mit seinen EU-Partnern und blockiert im Verbund mit Polen das insgesamt 1800 Milliarden schwere Corona-Hilfsprogramm. Es besteht aus dem regulären EU-Budget und dem historischen 750-Milliarden-Aufbaufonds. Der Grund: Orban und Polen wollen nicht akzeptieren, dass die Auszahlung der EU-Gelder in Zukunft an die Einhaltung von EU-Grundwerten gekoppelt sein soll. Am Montag torpedierten Ungarn und Polen den Beschluss zur Einführung eines Rechtstaatlichkeits-Mechanismus. Nun dürfte sich das Hilfspaket verzögern, was vor allem in den vom Virus hart getroffenen südlichen EU-Ländern Sorgen bereitet. Dort bräuchte man die EU-Milliarden besser heute als morgen. Mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert Hintergrund für Ungarn und Polens Blockade ist ihre Angst, dass sie schon bald mit Kürzung ihrer EU-Gelder rechnen müssen. Gegen beide Länder laufen Verfahren wegen der fortlaufenden Aushöhlung der Demokratie-Standards. Viktor Orban wird unter anderem vorgeworfen, er habe die Medienfreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz eingeschränkt. Auch Korruptionsvorwürfe und der Missbrauch von EU-Mitteln liegen auf dem Tisch. Orban wehrte sich stets mit Gegenattacken. Man wolle seine Regierung bestrafen, weil er sich 2015 der europäischen Migrationspolitik widersetzt habe, heisst es.

Nach #Soros jetzt direkt #Juncker: Die Regierung von Ungarn 🇭🇺 sortiert vor den #EUelections2019 ihre vermeintlichen Feinde. Das neue Plakat hier hat #Orban Anfang der Woche rausgebracht. pic.twitter.com/EJVd9RIDEe — Markus Preiß (@markuspreiss) February 20, 2019

Im Jahr 2019 fuhr Orban eine grossangelegte Plakatkampagne gegen den damaligen Kommissions-Chef Jean-Claude Juncker und unterstellte ihm, gemeinsam mit dem ungarisch-stämmigen Milliardär George Soros die illegale Migration zu fördern. Vergangene Woche wiederholte Orbans Sprecher die Verschwörungsvorwürfe an die Adresse von Vera Jourova, der EU-Kommissarin für Grundwerte. Sie stehe «auf der Gehaltsliste von George Soros», so der Sprecher. Die polnische Regierung ihrerseits erklärte, es gehe um die Souveränität des Landes. Der Rechtstaats-Mechanismus berge die Gefahr einer «politischen und institutionalisierten Sklaverei», so Justizminister Zbigniew Ziobro. Dass Ungarn und Polen ihre Blockade-Drohungen nun wirklich wahrmachen, war trotz der Signale der letzten Tage nicht sicher. Ungarn gehört nach Polen zu den grössten Profiteuren von EU-Fördermitteln. Über vier Prozent der Wirtschaftsleistung kommen als Geld-Zuschüsse direkt von der Europäischen Union. Wenn Orban nun das EU-Budget blockiert, muss auch er auf die Milliarden aus Brüssel verzichten. Die deutsche Ratspräsidentschaft entschied sich deshalb dazu, das Risiko einzugehen und den Rechtstaats-Mechanismus zur Abstimmung zu bringen. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Wie es jetzt weitergehen steht noch nicht fest. Angesichts der düsteren Wirtschaftsaussichten drängt die Zeit, das Hilfspaket endgültig auf den Weg zu bringen. Ein hoher EU-Diplomat gibt offen zu:

Wir befinden uns wieder in einer Krise