Ein für chinesische Verhältnisse ungewöhnlicher Vorgang spielte sich am Donnerstag am Rande des 19. Parteikongresses in Peking ab: Inmitten des Jubels für die überraschend robusten Konjunkturdaten im dritten Quartal grätschte Chinas oberster Notenbanker, Zhou Xiaochuan, mit einer Warnung dazwischen. Das Land müsse sich vor zu viel Optimismus schützen, mahnte er. Andernfalls steuere China auf einen «Minsky-Moment» zu.

Wahrscheinlich schlug diese Warnung nur deswegen nicht wie eine Bombe ein, weil auch viele KP-Kader nicht wussten, was es mit dem Minsky-Moment auf sich hat. Der Begriff geht zurück auf den US-Ökonomen Hyman Minsky, der schon in den 1990er-Jahren davor warnte, dass jeder kreditgefüllte Boom den Kern des Kollapses in sich trägt. «Kapitalistische Ökonomien tendieren in wirtschaftlich guten Zeiten zu Finanzierungsformen, die Pyramidenspielen ähneln.» Kreditnehmer und Kreditgeber seien in der Zeit gleichermassen blind für die drohende Gefahr. Er sollte recht behalten. Als 2008 die US-Investmentbank Lehman Brothers kollabierte und die ganze Welt in eine tiefe Finanzkrise stürzte, wurde Minsky postum zum Krisenpropheten befördert. Nun warnt Chinas Zentralbankchef vor einem ähnlichen Zusammenbruch in seinem Land.

Staatschef äussert sich nicht

Und er ist nicht der Einzige. Trotz des robusten Wirtschaftswachstums von 6,8 Prozent allein im dritten Quartal warnt auch der Internationale Währungsfonds (IWF) vor einer drohenden Schuldenkrise. Zwar hat Staats- und Parteichef Xi Jinping am Mittwoch in seiner Rede zum Auftakt des 19. Parteikongresses auf «Unzulänglichkeiten» hingewiesen. «Unser Problem ist, dass unsere Entwicklung unausgewogenen und unangemessenen ist», sagte Xi. Doch das Schuldenproblem sprach er in seiner mehr als dreieinhalbstündigen Rede nicht an. Andere Regierungsangehörige hatten zuvor schon abgewiegelt und den Ratingagenturen vorgeworfen, sie würden China nicht verstehen.