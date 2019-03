Der 94-jährige Russell steht der "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage" seit Januar 2018 als Präsident vor. Seit 1984 gehört er dem leitenden Gremium der zwölf Apostel an.

Anlass des Besuchs ist die Einweihung des ersten Mormonen-Tempels in Rom am Sonntag. Das am Stadtrand gelegene, 2010 begonnene Gotteshaus ist mit einer Grundfläche von 3700 Quadratmetern der grösste Tempel Europas und der erste auf italienischem Boden.

Die "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage" zählt nach eigenen Angaben rund 16 Millionen Mitglieder weltweit. Sie versteht sich als die einzig wahre Kirche Christi, zeigt sich aber tolerant gegenüber Christen anderer Konfessionen. Im katholisch geprägten Italien leben nach eigenen Angaben 23'000 Mormonen. Ihr nächstgelegener Tempel befand sich bisher in Zollikofen bei Bern.