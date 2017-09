Trump hatte zuvor in seiner Rede Patriotismus und Nationalismus gelobt. Leuthard erklärte daraufhin in ihrer Rede, der Zweck der UNO sei es, den internationalen Frieden und die Sicherheit zu bewahren. "Kein Land kann die anstehenden Herausforderungen auf eigene Faust lösen. Wir teilen die Ansicht nicht, dass nur Nationalismus und Patriotismus zum Ziel führen."

"Der Geist der UNO ist das Miteinander - auch wenn das oft schwierig ist", präzisierte die Bundesrätin ihre spontane Reaktion auf Trumps Rede später vor Medienvertretern in New York.

"Ich habe mir erlaubt auf Artikel 1 der Charta hinzuweisen, die besagt, dass alles was dem Frieden dient, gemeinsam zu unterstützen ist. Ich bin Patriotin und verteidige die Schweiz, aber das kann man am Besten in einem multilateralen System machen. "Jeder für sich alleine ist keine Art, auf globale Fragen zu antworten."

"Nicht im Geist der UNO"

Dass Trump vom UNO-Rednerpult Nordkorea mit der "totalen Zerstörung" drohte bezeichnete Leuthard als "sehr aussergewöhnlich und sicher nicht im Geist der UNO".

Gelegenheit für eine direkte Interaktion mit dem US-Präsidenten bot sich Leuthard im Rahmen des Mittagessens, das der Generalsekretär für die Staatsoberhäupter traditionell ausrichtet: Leuthard war ebenso wie Trump Gast am Tisch von Generalsekretär Antonio Guterres.

Treffen mit Abe und May

Die Bundespräsidentin sprach in New York am "World Leaders Forum" und nahm an einer UNO-Sondersitzung über die Finanzierung der nachhaltigen Entwicklung teil. Zu einem bilateralen Gespräch kam sie mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe zusammen.

Auch ein erstes Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May, an dem laut Leuthard der Brexit und die Europapolitik der beiden Staaten besprochen wurde, stand auf dem Programm.

Leuthard wollte am Dienstagnachmittag (US-Zeit) in die Schweiz zurück fliegen, um am Mittwoch den Bundesratswahlen beiwohnen zu können. Die Schweiz wird für den Rest der Generaldebatte in New York von Staatssekretärin Pascal Baeriswyl vertreten.