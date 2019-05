Das sagte Netanjahu am Sonntag zu Beginn einer Kabinettssitzung in Jerusalem. Die Lage rund um den Gazastreifen hatte sich am Wochenende erneut verschärft. Militante Palästinenser feuerten nach Angaben der israelischen Armee bis Sonntagvormittag 450 Geschosse auf Israel ab.

Das Militär reagierte nach eigenen Angaben mit rund 220 Vergeltungsangriffen auf das Palästinensergebiet. Auf israelischer Seite wurde nach Behördenangaben ein Mensch getötet, die Palästinenser meldeten sechs Tote.