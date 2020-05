Nationaler Volkskongress: 9 Millionen Jobs, mehr Geld für die Armee und zum ersten Mal seit 30 Jahren kein Wachstumsziel

Fast 3000 Mitglieder zählt die jährliche Delegiertenversammlung des Nationalen Volkskongresses in China. Es ist, mit grossem Abstand, das grösste Parlament der Welt.

Auch wenn der Volkskongress trotz seiner enormen Grösse in seiner Natur nichts mehr ist als ein Scheinparlament ohne Macht – alle politischen Entscheide werden von der kommunistischen Partei unter Xi Jinping getroffen – so sorgen die Entscheide, die während des jährlich stattfindenden 10 tägigen Treffens bekannt werden, in der Regel für Schlagzeilen. Und das gilt für dieses Jahr ganz besonders.

Denn das chinesische Regime versucht, die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie und dem Stilllegen ganzer Städte so rasch als möglich wieder anzukurbeln.

Mit zusätzlichen Milliardenausgaben und neuen Schulden will China gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie ankämpfen. Das kündigte Premierminister Li Keqiang am Freitag zum Auftakt des Pekinger Volkskongresses an. Vorgesehen ist demnach die zusätzliche Ausgabe von Staatsanleihen im Wert von einer Billion Yuan (rund 128 Milliarden Franken), mit denen die Wirtschaft neuen Schwung erhalten soll.