Die türkisch-kurdische Politikwissenschafterin Arzu Yilmaz, Jahrgang 1971, leitete bis 2018 den Lehrstuhl für internationale Beziehungen an der Amerikanischen Universität von Kurdistan in der Autonomen Region Kurdistan im Irak. Sie ist Gastdozentin an der Universität Hamburg.

Frau Yilmaz, was bedeutet die türkische Intervention in Nordsyrien für die Kurden im Nahen Osten?

Arzu Yilmaz: Die Intervention wird zu einem kurdischen Erwachen in allen Teilen von Kurdistan führen, das ja über vier Staaten verteilt ist: die Türkei, Syrien, Irak und Iran. Die Türkei positioniert sich mit dem Einmarsch in den Augen der Kurden und der internationalen Gemeinschaft als Feind aller Kurden. Durch die Intervention könnten bald schon die meisten Kurden der Region in türkisch beherrschten Gebieten leben. Paradoxerweise führt die zwanghafte Politik der Türkei die Kurden also zusammen.

Wofür kämpfen die Kurden?

Der Kampf der Kurden war früher ein Kampf für Menschenrechte in den Staaten, in denen sie leben. Heute kämpfen die Kurden nicht mehr nur um Grundrechte und Gleichheit, heute kämpfen sie um die Macht. Sie wollen in ihrer Heimat am politischen Entscheidungsprozess teilhaben. Aus dem Kampf für Menschenrechte ist ein Kampf um die Macht im von ihnen als zusammengehörig wahrgenommenen Kurdistan geworden. In der Region leben geschätzte 30 Millionen Kurden.

Wie hat sich die Situation der Kurden über die vergangenen Jahre verändert?

Früher war die Kurdenfrage eine innenpolitische Frage. Seit hundert Jahren sind die Kurden auf verschiedene Staaten aufgeteilt und gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch voneinander getrennt. Das hat sich geändert. Durch den Zusammenbruch des Irak in den 1990er-Jahren, die Errichtung der kurdischen Autonomiezone in Nordirak und die Syrien-Krise sind die Kurden immer mehr in Kontakt miteinander gekommen – durch Migration, Handel, bewaffneten Kampf und soziale Medien. Diese Interaktionen haben den Kurden eine völlig neue Perspektive auf sich selber gegeben.